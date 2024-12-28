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حصاد القومي للترجمة 2024.. 80 عنوانا وتوزيع 90 ألف نسخة على المبادرات الوطنية - أخبار كلمتك

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حصاد القومي للترجمة 2024.. 80 عنوانا وتوزيع 90 ألف نسخة على المبادرات الوطنية - أخبار كلمتك

حصاد القومي للترجمة 2024.. 80 عنوانا وتوزيع 90 ألف نسخة على المبادرات الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - حقق المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، سلسلة من الإنجازات الثقافية التي تعزز من دوره التنويري في نشر المعرفة وترسيخ الوعي الثقافي.

وفي إطار حرصه على دعم مبادرات بناء الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي بالمجتمعات المحلية، قام المركز بتوزيع حوالي 90 ألف نسخة من إصداراته في عدة مبادرات وطنية.

فضمن مبادرة «حياة كريمة»، وزع المركز 35 ألف نسخة على المدارس في قرى المبادرة، كما شارك في مبادرة «بداية جديدة» من خلال تنظيم احتفالية لطفل الصعيد وتوزيع 750 عنوانًا يغطي مختلف فروع المعرفة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تم توزيع 15 ألف نسخة على الجامعات، كما تم توزيع 36 ألف نسخة لمراكز الشباب في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. وفي إطار التعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وزع المركز 150 نسخة خلال احتفالية «بكرة اللي جاي»، التي شهدت حصاد عام من مبادرة «بستان الإبداع».

وعلى صعيد الفعاليات الثقافية، نظم المركز 19 ندوة واحتفالية ثقافية، إلى جانب 14 مسابقة وتوزيع جوائز، و9 حفلات توقيع لإصداراته، كما أطلق ورشتين تدريبيتين وبرنامجين تدريبيين لطلاب الجامعات، وأصدر 4 روايات صوتية تتيح فرصة جديدة لقراءة الأدب بطريقة مبتكرة.

وفي مجال النشر، أصدر المركز 80 عنوانًا مترجمًا من لغات مختلفة إلى اللغة العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي مع العالم، كما شارك في 9 معارض داخلية و4 معارض دولية، وسعى لتعزيز التعاون مع جهات مختلفة من خلال توقيع 4 بروتوكولات تعاون جديدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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