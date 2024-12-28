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بدء اختبارات الشباب المتقدمين على فرص عمل بالإمارات.. صور - أخبار كلمتك

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بدء اختبارات الشباب المتقدمين على فرص عمل بالإمارات.. صور - أخبار كلمتك

بدء اختبارات الشباب المتقدمين على فرص عمل بالإمارات.. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على 3 مهن: «حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال».

وقالت الوزارة إن هذه الاختبارات تتم في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، بحضور وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.

ومن جانبها، قالت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل
وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل
وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل
وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، تهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار، والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل
وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل
وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل

وأوضحت أن الفرص المطلوبة: 3 مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح، و 30 نجار مسلح، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة، وتتراوح الأجور في هذه الوظائف الجديدة تتراوح من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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