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مشاهير العرب - ظافر العابدين يكشف عن أعماله القادمة وأمنياته لعام 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ظافر العابدين يكشف عن أعماله القادمة وأمنياته لعام 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظافر العابدين يكشف عن أعماله القادمة وأمنياته لعام 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:36 صباحاً - أعرب الفنان ظافر العابدين عن نجاح مسلسل «البحث عن علا 2، مشيدًا بالمخرج هادي الباجوري، الذي استطاع أن يصنع روح جيدة داخل كواليس العمل.

وأضاف ظافر العابدين خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل «البحث عن علا 2، كان مميز جدصا من حيث الممثلين والكتابة والمخرج هادي الباجوري، قائلاً: «انبسط جدًا من تصويره، ومن رد فعل الجمهور طبعًا».

وتكتم ظافر العابدين، خلال اللقاء عن أعماله الدرامية ضمن موسم دراما رمضان 2025، قائلاً: «نشوف، إن شاء الله، ندعي إن شاء الله».

وتحدث ظافر العابدين، عن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، والتي انتهت مؤخرًا، قائلاً: «جيت نتفرج على أفلام وكنت موجود في ورش العمل، وسوق الأفلام، وقابلت أصدقائي وزملائي، والصراحة استمتعت جدًا بالأجواء».

وكشف ظافر العابدين خلال اللقاء، عن أعماله الجديدة القادمة، حيث انتهى من تصوير فيلم «صوفيا» وتم تصوير مشاهده مابين بريطانيا وتونس، وقام بكتابته وإخراجه، ومن المقرر طرحه مع بداية العام الجديد 2025.

فيلم «صوفيا» تدور أحداثه حول «هشام» الذي يعود من بريطانيا إلى تونس، فتقرر زوجته «إيميلي» برفقة ابنتهما «صوفيا» اللحاق به، وتتسارع بعدها الأحداث في إطار درامي اجتماعي وتشويقي.

وتحدث ظافر العابدين عن أمنياته للعام الجديد 2025، قائلاً: «أتمنى الخير للناس كها بصراحة».

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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