أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل تشكر قناة مصر قرآن كريم لإحيائها ذكرى وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - وجهت أسرة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، الشكر لقناة مصر قرآن كريم بعد إذاعتها العديد من التلاوات في ذكرى وفاته التي توافق ٢٦ ديسمبر كل عام.

وقال علاء حسني حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل: "تشكر أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل قناة (مصر قرآن كريم) على الاحتفال اللائق لمكانة الشيخ الكبير والمتفرد في موهبته وعلمه بالقرآن.

وأوضح حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل في بيان له، أن قناة مصر قرآن كريم اهتمت بمواعيد إذاعة العديد من التلاوات لكي يستطيع كل محبي ومستمعي الشيخ مصطفى إسماعيل في أنحاء الكرة الأرضية الاستماع إليه.

الشيخ مصطفى إسماعيل

وتوفي الشيخ مصطفى إسماعيل في الـ ٢٦ من ديسمبر عام ١٩٧٨، وهو أحد أبرز شيوخ مدرسة التلاوة المصرية.

وأحيت قناة مصر قرآن كريم، أمس، ذكرى رحيل ملك المقامات الشيخ مصطفى إسماعيل، بإذاعة العديد من التلاوات الخاصة به على مدار اليوم، بالتزامن مع ذكرى وفاته.

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