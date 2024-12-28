مشاهير العرب - هيفاء وهبي في أزمة جديدة مع نقابة الموسيقيين بسبب مدير أعمالها السابق.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - تصدرت اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المشهد من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما توجه مدير أعمالها السابق خالد تهامي بشكوى ضدها في نقابة الموسيقيين.

وتقدم خالد تهامي، مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي السابق، صباح السبت، بشكوى رسمية ضدها في نقابة الموسيقيين.

وقال خالد تهامي في شكوته ضد هيفاء وهبي: «السيد نقيب الموسيقيين أتقدم لسيادتكم بشكوى ضد اللبنانية هيفاء وهبي، التي كنت سابقًا من ضمن فريق إدارة أعمالها، واعتذرت عن العمل معها منذ قرابه 6 أشهر، ثم فوجئت يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، بإصدارها استوري عبر صفحتها على إنستجرام تتهمني باتهامات باطلة».

وأضاف تهامي: «منها أنني خربت الصوت لها في آخر حفلاتها بمصر، بعد أن تركت العمل، واتهمتني أيضًا بأنني أقيم اتفاقات على أعمالها دون علمها، (وهذا يعني أنني لص أقوم بخداع الآخرين باسمها) وليس هناك تفسير آخر لهذا الاتهام».

وتابع: «بناء عليه أتقدم لسيادتكم بطلب التحقيق مع المدعوة السابق ذكرها، في هذه الاتهامات، وأرجو استدعاء مهندس الصوت الخاص بحفلتها الأخيرة لسؤاله، وكذلك مطالبتها بتقديم أي مستند يثبت أنني قمت بعقد أي اتفاق منذ اعتذاري عن العمل معها».

وواصل: «أكتب لسيادتكم هذه الشكوى وكلي ثقة في أن نقابتي الموقرة لن تتواري عن اتخاذ اللازم لرد اعتباري».