أحمد سالم لـ كلمتك: زيزو سيجدد تعاقده مع الزمالك وهذه رسالتي لسيف الجزيري(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد سالم في حواره لكلمتك إن هناك أولويات يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك ومنها مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم مثل حمزة المثلوثي وعمر جابر والونش وسيف الجزيري ودونجا وبالتالي هناك تعامل في كل الملف داخل الزمالك.

سيف الجزيري

وأضاف في حواره لكلمتك، عتابي على سيف الجزيري مهاجم الفريق أنه كان عليه أن يتحمل ظروف النادي خاصة وأن كل زملائه بالفريق يتحملون هذه الظروف المالية.

أحمد سالم في حواره مع الزميل محمد كارم

وقال إن سيف الجزيري من المهاجمين المميزين للغاية فنيًا ومن الناحية الأخلاقية وبالتالي أن اعتب عليه فقط على توقيت تقديم الشكوي في ظل الظروف التي يمر بها نادي الزمالك.

المدير الرياضي لنادي الزمالك

وكشف أحمد سالم حقيقة ما تردد عن وجود احتمالية لتعيين مدير رياضي لادارة ملف الكرة بشكل كامل داخل نادي الزمالك بالتعاون مجلس الإدارة والجهاز الفني.

وقال: سيكون هناك كل الاحتمالات داخل نادي الزمالك لأن مجلس إدارة النادي يعمل بطريقة الحوكمة وهي تسكين بعض الإدارة ومنها في ملف كرة القدم وبالتالي كل شئ وارد سواء تعيين مدير رياضي.

ملف التحكيم في الزمالك

وعلق أحمد سالم على الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها نادى الزمالك فى المباريات وقال: مهزلة تحكيمية حدثت ضد الزمالك فى مباراة الفريق الاخيرة امام طلائع الجيش، وتقنية الفيديو نعتقد أنها فقدت أهميتها، هى تعتبر الآن غير موجودة وغير مفيدة، وخطا حارس مرمى طلائع الجيش كان سـ يؤدى بحياة لاعب الزمالك محمد حمدى، والحكم لم يرى شيء.

وأضاف، أزمات التحكيم والظلم التحكيمى هى سبب الاحتقان لدى الجماهير، مؤكدًا ان ما يحدث غير مقبول، متحدثًا عن أمين عمر الذى تم إسناد مهمة تحكيم مباراة بتروجيت والجونة، معتبرًا أن هذا الأمر استفزاز لجمهور الزمالك قائلًا: ننتظر موقف من اتحاد الكرة فى الشكاوى المقدمة مننا والزمالك لن يصمت على حقوقة وهناك خطوات اخرى.

مباراة الزمالك والاتحاد

وقال أحمد سالم: مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في غاية الصعوبة لأن المنافس يمتلك لاعبين مميزين واعتقد ان جروس بدأ يضع يده على نقاط القوة والضعف لدي الزمالك.

واضاف، أنا من اسكندرية ولكن سأكون مشجعًا للزمالك وأتمني فوز الزمالك على الاتحاد السكندري لتصحيح المسار.

ملف القيد

وأشار إلي أن ملف إيقاف القيد داخل نادي الزمالك يتم العمل عليه بقوة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك وعمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك

وشدد أنه سيتم دفع مستحقات باتشيكو وفرجاني ساسي بالاضافة إلي أن هناك قسط شهري يتم سداده لسامون بعد رحيله عن الزمالك.

وعلي صعيد أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك والاتحاد

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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