الرياضة - 09:16 - رابط وكيفية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025 عبر الموقع الرسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - نتيجة كلية الشرطة.. هل أنت من المتقدمين لكلية الشرطة لعام 2025؟ هل تتطلع لمعرفة نتيجتك ومعرفة ما إذا تم قبولك؟.. تقدم لكم كلمتك رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الشرطة عبر الموقع الرسمي.

نتيجة كلية الشرطة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة كلية الشرطة وكيفية الاستعلام عنها ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

كيفية الاستعلام عن نتائج كلية الشرطة عام 2025

1-زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لأكاديمية الشرطة من خلال الضغط هنا.

2-الدخول إلى قسم النتائج

3- ابحث عن قسم الاستعلام عن النتائج أو «نتائج القبول»على الصفحة الرئيسية.

4- قم بـ إدخال البيانات المطلوبة والذي تتمثل في «الرقم القومي ورقم التقديم الذي تم تقديمه أثناء التقديم».

5-الاستعلام عن النتيجة بعد إدخال البيانات، اضغط على زر «استعلام» أو «عرض النتيجة».

6- ثم اضغط علي عرض النتيجة.

7-سيتم عرض حالتك سواء تم قبولك أم رفضك.

أعداد المقبولين بكلية الشرطة ل عام 2025

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن عدد المقبولين في كلية الشرطة بلغ 49 ألفا و861 طالبا، منهم 21 ألفا و722 ألف طالبًا من الثانوية العامة، و2421 طالبا من الثانوية الأزهرية، و751 طالبا من الثانوية الأجنبية، و50 طالبًا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و299 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

وأوضح أن عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 14 ألفاً و294 طالبًا، وإجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 19 ألفًا و903 طلاب، ومن الوجه القبلي 14 الفاً و328 طالبًا، ومن محافظات القناة وسيناء 1336 طالبًا.

أما بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، فبلغ عددهم 13 ألفاً و971 طالبا، منهم 11 ألفا و407 طلاب و2564 طالبة.

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن المقبولين 2950 طالبا وطالبة.