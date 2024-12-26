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مشاهير العرب - بصورة من فهد البطل.. عصام السقا يحتفل بيوم ميلاد كارولين عزمي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بصورة من فهد البطل.. عصام السقا يحتفل بيوم ميلاد كارولين عزمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصورة من فهد البطل.. عصام السقا يحتفل بيوم ميلاد كارولين عزمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - احتفل الفنان عصام السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بيوم ميلاد النجمة كارولين عزمي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعاونهم في مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشارك عصام السقا، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» تجمعه بـ كارولين عزمي من كواليس مسلسل فهد البطل، معلقا عليها قائلا: «كل سنة وأنتي طيبة ياريكا».

عصام السقا وكارولين عزمي

مسلسل فهد البطل

ويظهر عصام السقا خلال العمل، بشخصية «ريكو»، بينما تقدم الفنانة صفاء الطوخي بدور والدة العوضي، والفنان عزت زين بدور والده، والفنانة ميرنا نور الدين فى دور حبيبته.

ومن المقرر أن يبدأ طاقم العمل في تصوير المسلسل في شهر نوفمبر المقبل، استعدادا لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، والعمل من تأليف الكاتب محمود حمدان، ومكون من 30 حلقة.

مسلسل فهد البطل، يشارك في بطولته أحمد العوضي، عصام السقا، صفاء الطوخي، عزت زين، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفوة، نسرين أمين وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

آخر أعمال عصام السقا

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عصام السقا، مشاركته في مسلسل «صدفة»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا.

شارك في بطولة مسلسل صدفة بجانب الفنانة ريهام حجاج، باقة من ألمع النجوم وهم «سلوى خطاب، ورحاب الجمل، عصام السقا، ميار الغيطي»، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعتبر هذا العمل التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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