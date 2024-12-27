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الكشف عن ماسيحدث الليلة. - أخبار كلمتك

الكشف عن ماسيحدث الليلة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:23 مساءً - كلمتك/خاص:


توقع فلكي يمني انخفاضًا تدريجيًا لدرجات الحرارة على الكثير من المناطق في اليمن، مع احتمال استمرار الصقيع على بعض المناطق

وقال الفلكي عدنان الشوافي" بحسب البيانات و الخرائط للنماذج متوقع من ليلة الجمعة ان يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة الصغرى ويستمر الانخفاض ليلتي الجمعة و السبت مع نشاط نسبي للرياح الشمالية - شمالية شرقية على مناطق واسعة من المرتفعات والاحواض الحبلية خصوصا أول الليل .

وأضاف الشوافي "حتى منتصف الاسبوع (نهاية ديسمبر 2024) يكون الصقيع متوقع و غير مستبعد على بعض المناطق".

وبحسب الشوافي تشير التوقعات الى تزامن هذه الحالة مع بعض زخات الامطار المتفرقة على اجزاء بسيطة من المناطق الساحلية، ولو كانت الامطار المتوقعة قليلة جدا ولكن الاهم ان ذلك يعمل على تأثر بعض المناطق من المرتفعات و الاحواض الجبلية بالكتلة الهوائية الرطبة وحضور نسبي للسحب والشابورة المائية على بعض المناطق ما يستبعد الصقيع على تلك المناطق ".

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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