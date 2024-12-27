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كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY - أخبار كلمتك

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كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY - أخبار كلمتك

كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:40 صباحاً - كريستوفر نولان،  كشفت عدد من التقارير الإعلامية، أن المخرج كريستوفر نولان، سيستعين بالعناصر الخيالية في فيلم THE ODYSSEY.

وذكرت التقارير أن عدد من المخلوقات الخيالية الشهيرة ستظهر، خلال أحداث فيلم THE ODYSSEY.

 

فيلم كريستوفر نولان القادم اقتباس من ملحمة الأوديسة

أعلن المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان عن تفاصيل جديدة، تتعلق بفيلمه القادم.

وذكر نولان، في تصريحات صحفية، أن فيلمه القادم، يعد اقتباس من ملحمة الأوديسة التاريخية، للشاعر اليوناني هوميروس.

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ووصف كريستوفر، الفيلم بأنه عمل سينمائي ملحمي يروي قصة أوديسيوس، البطل الأسطوري الذي خاض رحلة مليئة بالمغامرات، والتحديات، دامت عشر سنوات، للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة.

وأعلن نولان، أن الفيلم سيطرح في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

 

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم

وقال  كريستوفر نولان في تصريحات صحفية:"لدي IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا..ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل  فيلمي الجديد".

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طاقم عمل فيلم  كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كلا من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

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شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

 وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من  شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

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تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

 كان  كريستوفر نولان، أعلن بعد ساعات من فوزه بـ  جائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء التحضير للفيلم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم  مقتبس من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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