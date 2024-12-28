الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو) - أخبار كلمتك

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان مش نمبر وان وما زعلتش من ارتباط عمر كمال وندى الكامل - أخبار كلمتك

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان مش نمبر وان وما زعلتش من ارتباط عمر كمال وندى الكامل - أخبار كلمتك

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أمطار رعدية ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أمطار رعدية ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

زارت مصر واستقبلها صدام وخططت لاغتيال القذافي، رفع السرية عن قصة جاسوسة الموساد سيلفيا رافائيل - أخبار كلمتك

زارت مصر واستقبلها صدام وخططت لاغتيال القذافي، رفع السرية عن قصة جاسوسة الموساد سيلفيا رافائيل - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات لمواجهة منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات لمواجهة منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق، وذلك بدءًا من الساعة 12 صباح اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2024 حتى الساعة 6 صباحًا.

 

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه عن المناطق التالية:

طريق إسكندرية الصحراوي
منشية البكاري
الطوابق فيصل
كفر غطاطي
اللبيني ومتفرعاته
آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية
حدائق الأهرام القديمة
كرداسة
 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تشغيل خط مياه جديد، مما يستدعي قطع المياه مؤقتًا عن المناطق المذكورة.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كمية كافية من المياه استعدادًا لانقطاع الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق