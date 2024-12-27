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The Sun: خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر - أخبار كلمتك

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The Sun: خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر - أخبار كلمتك

The Sun: خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً -  دوا ليبا، ذكر تقرير لجريدة  The Sun، أن المغنية الشابة دوا ليبا ٢٩ عاما، تمت خطبتها لـ الممثل البريطاني كالوم تيرنر ٣٤ عاما.

تفاصيل خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر

وذكرت الجريدة البريطانية تفاصيل خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر، موضحة أن الثنائي خطبا بهدوء، ويخططان للاحتفال مع أصدقائهما، وعائلتهما بالخبر السعيد، في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تقيم دوا ليبا حفلا في منزلها.

وأكدت جريدة The Sun، صحة تقريرها عن الخطوبة، بالصورة التي نشرتها المغنية لها وهي ترتدي خاتمًا في إصبع الخطوبة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.
 

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وقال مصدر للجريدة، إن دوا وكالوم، في حالة حب شديدة، ويعرفان أن ما بينهما سيستمر إلى الأبد، “لقد تمت خطبتهما ولا يمكن أن يكونا أكثر سعادة…لقد قضت دوا ليبا، واحدة من أفضل سنوات حياتها المهنية  والعاطفية.. وكالوم دعم قوي لدوا، ويشكلان ثنائيًا رائعًا.. أسرتهما وأصدقاؤهما سعداء للغاية.. لقد كان عيد ميلاد رائعًا بالنسبة لهما".

 

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يذكر أن دوا ليبا ارتبطت بـ كالوم تورنر، في يناير ٢٠٢٤، وذلك بعد انفصالها رسميا عن  رومان غافراس، بعد علاقة حب استمرت لـ ٨ أشهر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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