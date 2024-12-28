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الكشف عن ماتسببت به الغارات العنيفة على صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن ماتسببت به الغارات العنيفة على صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن ماتسببت به الغارات العنيفة على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال منسق الأمم المتحدة في اليمن:  إذا عطل ميناء الحديدة  فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في اليمن
واضاف:نحذر من تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل لأنه سيزيد معاناة اليمنيين
واختتم:والغارات على صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط و تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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