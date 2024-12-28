الكشف عن ماتسببت به الغارات العنيفة على صنعاء - أخبار كلمتك

قال منسق الأمم المتحدة في اليمن: إذا عطل ميناء الحديدة فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في اليمن

واضاف:نحذر من تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل لأنه سيزيد معاناة اليمنيين

واختتم:والغارات على صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط و تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية