الكشف عن ماتسببت به الغارات العنيفة على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:52 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال منسق الأمم المتحدة في اليمن: إذا عطل ميناء الحديدة فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في اليمن
قال منسق الأمم المتحدة في اليمن: إذا عطل ميناء الحديدة فسنرى تدهورا شديدا في الوضع الإنساني في اليمن
واضاف:نحذر من تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل لأنه سيزيد معاناة اليمنيين
واختتم:والغارات على صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط و تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية
0 تعليق