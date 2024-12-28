آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - نجح فريق آرسنال في تحقيق الفوز أمام إبسويتش تاون بنتيجة 0/1 للجانرز، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل الدولي الألماني كاي هافيرتز هدف فريق آرسنال في شباك فريق إبسويتش تاون في الدقيقة 23.

وألغى الحكم هدفًا آخر للجانرز سجله جابرييل جيسوس.

غياب سام مرسي عن مواجهة آرسنال

وغاب الدولي المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون ونجم خط الوسط عن مواجهة آرسنال بسبب تراكم الإنذارات.

كما غاب بوكايو ساكا عن آرسنال بسبب الإصابة، وحل مكانه جابرييل مارتينيلي في مركز الجناح الأيمن، مقابل تواجد لياندرو تروسارد على الجناح الأيسر.

ولعب الألماني كاي هافيرتز في وسط الملعب، مقابل تواجد المتألق في الآونة الأخيرة جابرييل جيسوس في مركز المهاجم الصريح.

وبهذا الفوز أصبح آرسنال بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36.

تشكيل آرسنال وإبسويتش تاون

آرسنال: دافيد رايا، جوراين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

إيبسويتش تاون: موريتش، جونسون، أوشيا، وولفيندن، جريفيز، ديفيس، فيليبس، كاجوستي، هوتشنسون، سموديتش، ديلاب.

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