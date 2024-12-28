الرياضة - 12:16 - أمطار رعدية ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه في وقت الليل والصباح الباكر سيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

الرياح

كما توقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأمطار

وأوضح الخبراء أن الظواهر الجوية يتوقع أن تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر إلى الخميس 2 يناير 2025

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبيَّنتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالةَ البحر المتوسط، ستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5 - 2.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.25 - 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر