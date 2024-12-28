استثناء وكسر لائحة، ليفربول يعتزم مفاجأة صلاح بعد رسالته المثيرة بمباراة ليستر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 02:35 صباحاً - كشفت تقارير إسبانية أن فريق ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده حتى 2028.

وذكر موقع "فيكاخيس" الإسباني أن ليفربول استثنى صلاح من قاعدة عدم التجديد لأكثر من موسمين لمن هم فوق 30 من عمرهم في ليفربول لمساهماته الحالية.



قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس عقب مواجهة ليستر سيتي: الجماهير كانت خلفنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، وكنا نعلم أن مانشستر السيتي سيهاجمنا".

وأضاف: "نحن نتدرب جيدًا، إذا كانت لديَّ الكرة في أحد الجانبين يكون موجودًا في الجانب الآخر في كل مرة أملك فيها الكرة، إذا كانت هناك فرصة ويمكنني أن أعطيها لك، سأفعل ذلك".



وأنهى حديثه قائلًا: "بصراحة أمور العقد في ذهني، حتى الآن هذه آخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري ثم سنرى ما سيحدث".

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا متخطيًّا إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بفارق 3 أهداف.

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