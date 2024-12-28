الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.. كيفية التقديم والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.. كيفية التقديم والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

إصابة طفل نتيجة تعرضه لهذا الأمر في تعز - أخبار كلمتك

إصابة طفل نتيجة تعرضه لهذا الأمر في تعز - أخبار كلمتك

جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

رئيس جامعة القاهرة يعلن نتيجة مسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجرى - أخبار كلمتك

رئيس جامعة القاهرة يعلن نتيجة مسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - رئيس الوزراء يتفقد اليوم مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - رئيس الوزراء يتفقد اليوم مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعلق على الوديعة السعودية بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعلق على الوديعة السعودية بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم السبت - أخبار كلمتك

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم السبت - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الصورة الأولى لخالد الصاوي في هيئة شيطان بمسلسل المداح - أخبار كلمتك

الصورة الأولى لخالد الصاوي في هيئة شيطان بمسلسل المداح - أخبار كلمتك

الوضع بسوريا، اشتباكات في ريف دير الزور واعتقال 100 من فلول الأسد - أخبار كلمتك

الوضع بسوريا، اشتباكات في ريف دير الزور واعتقال 100 من فلول الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:26 - رئيس الوزراء يتفقد اليوم مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:26 - رئيس الوزراء يتفقد اليوم مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - رئيس الوزراء يتفقد اليوم مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد استعرض تقريرًا حول تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام ومنها، القطن قصير التيلة، والقطن المصري، وكذا مشروع إنتاج البوليستر.

كما استعرض الوزير مشروع تطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المُستهدفة قبل وبعد التطوير من الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة، وكذا الاستثمارات المُنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، وموضحًا أن التنفيذ بلغ نسبا ومعدلات متقدمة للغاية ما من شأنه النهوض بذلك القطاع.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يوجه بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين لتوفير السلع بأسعار مناسبة

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء يستعرض الفرص السياحية بالمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:06 - اعرف طريقك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق