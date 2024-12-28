أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري - أخبار كلمتك

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أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري - أخبار كلمتك

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أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري - أخبار كلمتك

أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 02:00 صباحاً - الدوري المصري، أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم ١٥ يناير في الرابعة عصرًا على استاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم ١٥ يناير في السابعة مساء على إستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم ١٦ يناير في الرابعة عصرًا على إستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم ١٦ يناير في السابعة مساء على إستاد السويس الجديد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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