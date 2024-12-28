آخر إنذار، محامي الجزيري يهدد الزمالك والتنفيذ خلال 15 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - علق أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، على مستحقات اللاعب لدى الزمالك وعرض الوداد المغربي.



وقال بن ميم لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب لديه رواتب متأخرة حوالي 8-9 أشهر، لكنه تعاون وساند الإدارة من قبل، وطلب من الإدارة الحصول عليها بشكل ودي أكثر من مرة.

وأضاف:هذه ليست شكوى بل إنذار للمطالبة بأمواله، خلال 15 يوما سيحق له الرحيل مجانًا.



وأكمل: الجزيري وقع على تجديد عقده ويتبقى أن النادي يوثق العقد الجديد.

وواصل:اللاعب رفض تخفيض عقده الجديد بنسبة 40% في تراجع من قبل الإدارة عن الاتفاق القديم.

وأوضح: الجزيري يمر بضغوط نفسية ومادية كبيرة لمدة 6 أشهر، لكنه تحمل الزمالك.

وأكد: توجد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجزيري لخفض راتبه وكذلك مطالبة جروس بعدم إشراكه في المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد عرض رسمي من الوداد، وهذه مجرد أحاديث من بعض الوكلاء، اللاعب لديه عقد مع الزمالك،ولا تعد تلك الشكوى الأولى من المهاجم ضد النادي بسبب تأخر المستحقات.

وهدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسؤولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.



سيف الدين الجزيري يقدم إنذارًا للزمالك

وعلمت كلمتك أن الجزيري قدم إنذارًا لنادي الزمالك، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك

وخاض سيف الدين الجزيري 12 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بالموسم الحالي بواقع 708 دقيقة.

سجل التونسي في الموسم الحالي هدفين فقط وتلقى بطاقتين صفراوين.



وفي مجمل مشوار سيف الدين الجزيري مع الزمالك خاض المحترف التونسي 140 مباراة مع القلعة البيضاء في جميع البطولات.

وخاض الجزيري خلال الـ 140 مباراة شارك اللاعب في 8644 دقيقة، ساهم خلالها بـ 56 هدفا بواقع تسجيل 37 هدفا وصناعة 19 هدفا.

فيما تلقى سيف الجزيري رقما كبيرا من البطاقات الصفراء بواقع 12 بطاقة رغم كونه مهاجم صريح.

ستوري غامض من سيف الدين الجزيري

نشر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ستوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ستوري مثيرًا للجدل بعد الإنذار الذي قدمه لمجلس إدارة الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكتب الجزيري من خلال الإستوري: “إذا لم تستح فاصنع ما شئت، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق”.



فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.