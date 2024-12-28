الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو) - أخبار كلمتك

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان مش نمبر وان وما زعلتش من ارتباط عمر كمال وندى الكامل - أخبار كلمتك

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان مش نمبر وان وما زعلتش من ارتباط عمر كمال وندى الكامل - أخبار كلمتك

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أمطار رعدية ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أمطار رعدية ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

زارت مصر واستقبلها صدام وخططت لاغتيال القذافي، رفع السرية عن قصة جاسوسة الموساد سيلفيا رافائيل - أخبار كلمتك

زارت مصر واستقبلها صدام وخططت لاغتيال القذافي، رفع السرية عن قصة جاسوسة الموساد سيلفيا رافائيل - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات لمواجهة منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات لمواجهة منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - أكد الفنان مشعل المطيري أن فيلم «هوبال» يروي قصة من التسعينيات، عبارة عن عائلة بدوية تنتقل للصحراء، معلقا: «سعيد بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، اللي دايما بيعرض الأفلام العالمية والكبيرة والمهمة».

وأضاف الفنان مشعل المطيري خلال لقائه مع شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم يعرض قصة عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة بقلب الصحراء، بسبب اعتقاد الجدّ بقرب قيام الساعة، بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه.

وتابع: الفيلم فكرة ارتبطت بحرب الخليج وعلاقتها بقيام القيامة وظهور علامات الساعة، وتم التصوير في صحراء تبوك، الواقعة شمال غرب السعودية، وهي واحدة من أجمل المناطق.

واختتم قائلا: البيئة والتحضيرات والظروف التي هيأت لصناع الفيلم، كانت مميزة، موجها الشكر على القائمين على العمل أفرادا ومؤسسات.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق