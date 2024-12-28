مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - أكد الفنان مشعل المطيري أن فيلم «هوبال» يروي قصة من التسعينيات، عبارة عن عائلة بدوية تنتقل للصحراء، معلقا: «سعيد بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، اللي دايما بيعرض الأفلام العالمية والكبيرة والمهمة».

وأضاف الفنان مشعل المطيري خلال لقائه مع شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم يعرض قصة عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة بقلب الصحراء، بسبب اعتقاد الجدّ بقرب قيام الساعة، بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه.

وتابع: الفيلم فكرة ارتبطت بحرب الخليج وعلاقتها بقيام القيامة وظهور علامات الساعة، وتم التصوير في صحراء تبوك، الواقعة شمال غرب السعودية، وهي واحدة من أجمل المناطق.

واختتم قائلا: البيئة والتحضيرات والظروف التي هيأت لصناع الفيلم، كانت مميزة، موجها الشكر على القائمين على العمل أفرادا ومؤسسات.