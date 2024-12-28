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مشاهير العرب - درة: «يارب 2025 تكون سنة حلو علينا كلنا».. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - درة: «يارب 2025 تكون سنة حلو علينا كلنا».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: «يارب 2025 تكون سنة حلو علينا كلنا».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:51 صباحاً - أشادت الفنانة درة، بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة والتي انتهت مؤخرًا، لافتة أن الأجواء كانت مميزة للغاية.

وأضافت درة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أصبح هامًا ومميزًا بين المهرجانات السينمائية، واحتل مكانة كبيرة في المنطقة العربية، كما يمتلك إشعاع عالمي كبير بحضور نجوم العالم البارزين.

وتوجهت درة بالشكر لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لدعوتها لحضور هذا المهرجان الكبير، قائلة: أشكر إدارة المهرجان على إني متواجدة وبحس بكل الحب والاحتفاء بيَّ.

وتطرقت درة خلال اللقاء للحديث عن أعمالها القادمة في السنة الجديدة 2025، قائلة: «والله لسة انا سايباها على ربنا، أنا مش بخطط اوي لكل الخطوات اللي هعملها، ويا رب سنة 2025 تبقى سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا، واتمنى أعمل فيها أعمال كويسة إن شاء الله».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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