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مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - أكد الفنان التركي إنجين آلتان، على أنه ممثل محترف، ومسلسله المفضل هو «قيامة أرطغرل»، والذي جسّد من خلاله شخصية أرطغرل، وحقق شهرة عالمية.

وأوضح إنجين آلتان، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه أصبح ممثل محترف منذ 23 عامًا، لكنه بدأت التمثيل منذ أن كان في الخامسة عشر من عمره.

وأشار النجم التركي، إلى أن جميع دور جسّده له مكانة خاصة لديه، حيث يجسّد كل شخصية بطريقة مختلفة ولا يحب أن يكون نفس الشخص في كل دور، ويعتقد أن هذا مهم جدًا بالنسبة له لكي يصبح أكثر نضجًا كممثل ويتطور في هذا المجال.

وتحدث الفنان التركي إنجين آلتان، خلال اللقاء عن دوره في مسلسل «أرطغرل»، قائلاً: «كان مهمًا جدًا بالنسبة لي، وبسبب النجاح الذي حققه وهذا شئ يحدث بضع مرات فقط في حياة الممثل وأنا سعيد للغاية أنه حدث لي بصراحة أرطغرل محبوب ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضًا في أمريكا اللاتينية وآسيا».

وتابع النجم التركي، حديثه قائلاً: «كان من المثير للغاية بالنسبة لي أن أكون جزءًا من هذا المشروع على مدى 5 سنوات تعلمت الكثير واكتسبت محبة العديد من الناس حول العالم من ثقافات مختلفة جدًا وهذا شئ مميز للغاية بالنسبة لي وسيظل دائمًا مميز».

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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