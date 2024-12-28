مشاهير العرب - أحمد حاتم يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي» وأمنياته في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - أشار الفنان أحمد حاتم إلى أنه لا يستطيع أن يعلن عن وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي»، في الوقت الحالي.

وأوضح أحمد حاتم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «شغالين، ومقدرش أقول في جزء ثاني ولا لأ غير لما يبقى أكيد في، لكن في الوقت الحالي لسة مفيش فكرة أكيدة».

وتحدث أحمد حاتم خلال اللقاء عن تواجده ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، حيث لم يحالفه الحظ في المشاركة منذ بداية المهرجان، ولكن حضر أخر يومين فقط من الفعاليات وشارك بفعاليات اليوم الأخير من سوق الأفلام.

وأشاد أحمد حاتم بالمستوى الكبير الذي أصبح عليه مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، مقارنةً بالسنوات الماضية.

وأكد أحمد حاتم على أنه يتمنى مع حلول العام الجديد 2025، الهدوء والسلام لكل دول العالم، قائلاً: «اتمنى السلام والهدوء في العالم غن شاء الله يا رب، واتمنى السلام لأخواتنا وحبايبنا، والبلاد العربية، ونفسي ربنا يخلي لي ابني وينجحنا ويفرحنا إن شاء الله».