أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري - أخبار كلمتك

أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري - أخبار كلمتك

قناة عبرية: أنقرة طلبت من تل أبيب إنشاء آلية تنسيق كجزء من دخول تركيا إلى سوريا - أخبار كلمتك

قناة عبرية: أنقرة طلبت من تل أبيب إنشاء آلية تنسيق كجزء من دخول تركيا إلى سوريا - أخبار كلمتك

مفاجأة هتسعد المصريين، موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة 2025 وقيمتها - أخبار كلمتك

مفاجأة هتسعد المصريين، موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة 2025 وقيمتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد حاتم يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي» وأمنياته في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد حاتم يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي» وأمنياته في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

شاهد اول هجوم للحوثيين على الرئيس الاسبق صدام حسين ويصفونه بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد اول هجوم للحوثيين على الرئيس الاسبق صدام حسين ويصفونه بهذا الامر - أخبار كلمتك

قيادة المنطقة العسكرية الثانية تكشف حقيقة تاييدها لتشكيل عسكري خارج الدولة - أخبار كلمتك

قيادة المنطقة العسكرية الثانية تكشف حقيقة تاييدها لتشكيل عسكري خارج الدولة - أخبار كلمتك

الكشف عن ماتسببت به الغارات العنيفة على صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن ماتسببت به الغارات العنيفة على صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: «يارب 2025 تكون سنة حلو علينا كلنا».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: «يارب 2025 تكون سنة حلو علينا كلنا».. فيديو - أخبار كلمتك

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور) - أخبار كلمتك

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور) - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أحمد حاتم يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي» وأمنياته في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أحمد حاتم يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي» وأمنياته في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد حاتم يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي» وأمنياته في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - أشار الفنان أحمد حاتم إلى أنه لا يستطيع أن يعلن عن وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي»، في الوقت الحالي.

وأوضح أحمد حاتم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «شغالين، ومقدرش أقول في جزء ثاني ولا لأ غير لما يبقى أكيد في، لكن في الوقت الحالي لسة مفيش فكرة أكيدة».

وتحدث أحمد حاتم خلال اللقاء عن تواجده ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، حيث لم يحالفه الحظ في المشاركة منذ بداية المهرجان، ولكن حضر أخر يومين فقط من الفعاليات وشارك بفعاليات اليوم الأخير من سوق الأفلام.

وأشاد أحمد حاتم بالمستوى الكبير الذي أصبح عليه مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، مقارنةً بالسنوات الماضية.

وأكد أحمد حاتم على أنه يتمنى مع حلول العام الجديد 2025، الهدوء والسلام لكل دول العالم، قائلاً: «اتمنى السلام والهدوء في العالم غن شاء الله يا رب، واتمنى السلام لأخواتنا وحبايبنا، والبلاد العربية، ونفسي ربنا يخلي لي ابني وينجحنا ويفرحنا إن شاء الله».

اقرأ أيضاً
درة: «يارب 2025 تكون سنة حلو علينا كلنا».. فيديو

ظافر العابدين يكشف عن أعماله القادمة وأمنياته لعام 2025.. فيديو

الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق