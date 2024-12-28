افاد ناشطون بان الحوثيين قاموا بعمل حصر لسكان اب استعدادا لتدشين حملة اعتقالات
وقال ناشطون:مطلوب في محافظة اب من عقال الاحياء ومن مشائخ كل منطقة كشوفات دقيقة لحصر جميع السكان ..
الاسم كامل.
رقم الجوال ..
العمر ..
الجنس ..
المستوى الدراسي ..
واضافوا:هناك تشديد في هذه المسألة يعتقد تمهيدا لحملة اعتقالات.
الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بان الحوثيين قاموا بعمل حصر لسكان اب استعدادا لتدشين حملة اعتقالات
افاد ناشطون بان الحوثيين قاموا بعمل حصر لسكان اب استعدادا لتدشين حملة اعتقالات
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