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الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

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الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد ناشطون بان الحوثيين قاموا بعمل حصر لسكان اب استعدادا لتدشين حملة اعتقالات 
وقال ناشطون:مطلوب ‏في محافظة اب من عقال الاحياء ومن مشائخ كل منطقة كشوفات دقيقة لحصر جميع السكان ..
الاسم كامل.  
رقم الجوال ..
العمر ..
الجنس ..
المستوى الدراسي ..
واضافوا:هناك تشديد في هذه المسألة يعتقد تمهيدا لحملة اعتقالات.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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