الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.. كيفية التقديم والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.. كيفية التقديم والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

إصابة طفل نتيجة تعرضه لهذا الأمر في تعز - أخبار كلمتك

إصابة طفل نتيجة تعرضه لهذا الأمر في تعز - أخبار كلمتك

جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

رئيس جامعة القاهرة يعلن نتيجة مسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجرى - أخبار كلمتك

رئيس جامعة القاهرة يعلن نتيجة مسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - رئيس الوزراء يتفقد اليوم مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - رئيس الوزراء يتفقد اليوم مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعلق على الوديعة السعودية بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعلق على الوديعة السعودية بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم السبت - أخبار كلمتك

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم السبت - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الصورة الأولى لخالد الصاوي في هيئة شيطان بمسلسل المداح - أخبار كلمتك

الصورة الأولى لخالد الصاوي في هيئة شيطان بمسلسل المداح - أخبار كلمتك

الوضع بسوريا، اشتباكات في ريف دير الزور واعتقال 100 من فلول الأسد - أخبار كلمتك

الوضع بسوريا، اشتباكات في ريف دير الزور واعتقال 100 من فلول الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

أكدت جماعة الحوثي أن عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ستستمر وستركز على منطقة معينة عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي رداً على غاراته على صنعاء والحديدة.

وقال القيادي الحوثي حزام الأسد في تدوينة على ( اكس) : الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعض محطات الكهرباء ومنشآت في المطار والميناء تعكس حالة الضعف والافلاس التي تعتري هذا الكيان المهزوم.

مختتما: عملياتنا مستمرة في دك أوكار العدو الصهيوني المحتل في عمقه الاستراتيجي بمنطقة يافا الكبرى "غوش دان" ومختلف المناطق حتى يتوقف عن قتل أطفالنا في غزة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق