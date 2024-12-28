جماعة الحو ثي تعلن عن هذا الأمر بشأن هجماتها على إسرائيل - أخبار كلمتك

أكدت جماعة الحوثي أن عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ستستمر وستركز على منطقة معينة عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي رداً على غاراته على صنعاء والحديدة.

وقال القيادي الحوثي حزام الأسد في تدوينة على ( اكس) : الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعض محطات الكهرباء ومنشآت في المطار والميناء تعكس حالة الضعف والافلاس التي تعتري هذا الكيان المهزوم.

مختتما: عملياتنا مستمرة في دك أوكار العدو الصهيوني المحتل في عمقه الاستراتيجي بمنطقة يافا الكبرى "غوش دان" ومختلف المناطق حتى يتوقف عن قتل أطفالنا في غزة.