مذيع خليجي بارز يتحدث عن انتصار اليمن الاول ويثير الجدل عقب هذا الامر - أخبار كلمتك

اثار مذيع قنوات الكاس جدلا عقب وصفه لاعبي المنتخب البحريني بلاعبين الاحتياط

قال مذيع قنوات الكاس خالد جاسم:‏اقف احتراماً لـ لاعبين المنتخب اليمني لتحقيقهم فوزهم الاول في ‎#خليجي26 على المتصدر المنتخب البحريني 1/2 .

واضاف:رغم الامكانيات وعدم توفر الاجواء الصحية ..

الا ان اللاعبين قدموا بطولة مميزة الشعب اليمني الغالي الحبيب مبروك فوز ‎#اليمن السعيد وهاردلك لأحتياطي المنتخب البحريني .

‎واختتم:‏اول مشاركة لـ ‎#اليمن

كانت في ارض ‎#الكويت سنة 2003 وبعد 21 سنة من مشاركتهم الاولى المنتخب اليمني يحقق فوزه الاول في تاريخ مشاركاته ومن ارض الكويت ايضاً .

