مذيع خليجي بارز يتحدث عن انتصار اليمن الاول ويثير الجدل عقب هذا الامر - أخبار كلمتك

اثار مذيع قنوات الكاس جدلا عقب وصفه لاعبي المنتخب البحريني بلاعبين الاحتياط
قال مذيع قنوات الكاس خالد جاسم:اقف احتراماً لـ لاعبين المنتخب اليمني لتحقيقهم فوزهم الاول في #خليجي26 على المتصدر المنتخب البحريني 1/2 .
واضاف:رغم الامكانيات وعدم توفر الاجواء الصحية ..
الا ان اللاعبين قدموا بطولة مميزة الشعب اليمني الغالي الحبيب مبروك فوز #اليمن السعيد وهاردلك لأحتياطي المنتخب البحريني .
واختتم:اول مشاركة لـ #اليمن
كانت في ارض #الكويت سنة 2003 وبعد 21 سنة من مشاركتهم الاولى المنتخب اليمني يحقق فوزه الاول في تاريخ مشاركاته ومن ارض الكويت ايضاً .
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