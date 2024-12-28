عاجل:ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء بعدن عقب هذا الامر(محزن) - أخبار كلمتك

عاجل:ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء بعدن عقب هذا الامر(محزن) - أخبار كلمتك

رسالة ساكا لجماهير آرسنال بعد الجراحة - أخبار كلمتك

رسالة ساكا لجماهير آرسنال بعد الجراحة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - الثور: ستحصل على المزيد من المال.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - الثور: ستحصل على المزيد من المال.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأنفاق تنظم ورشة بالاسكندرية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأنفاق تنظم ورشة بالاسكندرية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال - أخبار كلمتك

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال - أخبار كلمتك

هدف لاعب الأهلي الأفضل بالجولة السادسة للدوري (فيديو) - أخبار كلمتك

هدف لاعب الأهلي الأفضل بالجولة السادسة للدوري (فيديو) - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مذيع خليجي بارز يتحدث عن انتصار اليمن الاول ويثير الجدل عقب هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مذيع خليجي بارز يتحدث عن انتصار اليمن الاول ويثير الجدل عقب هذا الامر - أخبار كلمتك

مذيع خليجي بارز يتحدث عن انتصار اليمن الاول ويثير الجدل عقب هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - كلمتك/خاص:

اثار مذيع قنوات الكاس جدلا عقب وصفه لاعبي المنتخب البحريني بلاعبين الاحتياط
قال مذيع قنوات الكاس خالد جاسم:‏اقف احتراماً لـ لاعبين المنتخب اليمني لتحقيقهم فوزهم الاول في ‎#خليجي26 على المتصدر المنتخب البحريني 1/2 .
واضاف:رغم الامكانيات وعدم توفر الاجواء الصحية .. 
الا ان اللاعبين قدموا بطولة مميزة الشعب اليمني الغالي الحبيب مبروك فوز ‎#اليمن السعيد وهاردلك لأحتياطي المنتخب البحريني .

‎واختتم:‏اول مشاركة لـ ‎#اليمن
كانت في ارض ‎#الكويت سنة 2003 وبعد 21 سنة من مشاركتهم الاولى المنتخب اليمني يحقق فوزه الاول في تاريخ مشاركاته ومن ارض الكويت ايضاً .
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق