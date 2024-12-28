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عاجل:محافظة خاضعة لسيطرة الحـ.وثي على صفيح ساخن ودفع بتعزيزات وترقب المعركة العسكرية - أخبار كلمتك

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عاجل:محافظة خاضعة لسيطرة الحـ.وثي على صفيح ساخن ودفع بتعزيزات وترقب المعركة العسكرية - أخبار كلمتك

عاجل:محافظة خاضعة لسيطرة الحـ.وثي على صفيح ساخن ودفع بتعزيزات وترقب المعركة العسكرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر ان مليشيا ‎الحوثي تعزز حملتها العسكرية إلى محافظة ذمار


وأكدت المصادر ان المليشيا قامت الليلة بإرسال نحو 20 طقمًا مسلحًا إلى خارج حدود منطقة أعماس في مديرية ‎الحدا بمحافظة ‎ذمار.


وتشهد مديرية الحدا بمحافظة ذمار تصاعدًا في التوتر الأمني، حيث استمرت قبائل الأعماس والحدا في تحشيد مسلحيها لليوم الرابع على التوالي ردًا على حملة عسكرية أطلقتها مليشيا الحوثي، التي توقفت عند أطراف مديرية وسط تأهب قبلي واسع


وأفادت مصادر قبلية أن قبائل الأعماس أقامت مخيمات في ساحة الأعماس، بينما تمركز مسلحو قبائل الحدا في الجبال المحيطة، مؤكدين استعدادهم الكامل للتصدي لأي محاولات حوثية لاختراق المنطقة؛ يأتي ذلك بعد دعوة القبائل إلى "النكف المسلح"، التي شهدت استجابة واسعة من أبناء القبائل المدججين بمختلف أنواع الأسلحة

 

و أوضحت المصادر ان الأزمة اندلعت بعد حادثة سرقة تعرض لها الشيخ عبدالسلام البيحاني في محافظة صعدة؛ استدرجه زعيم عصابة من بني حذيفة إلى أمام مستشفى السلام بمدينة صعدة، حيث طلب شقيق زعيم العصابة من الشيخ البيحاني تسليمه مفاتيح سيارته، ليتم نهب سلاحه ومقتنياته الثمينة، بما في ذلك سيارة جيب حديثة وجنبية تقدر قيمتها بـ8 ملايين ريال، ومبالغ مالية كبيرة؛ وصفت القبائل هذه الواقعة بأنها ”عيب أسود“.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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