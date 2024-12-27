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هيفاء وهبي في الإستوديو لتجهيز أغنية جديدة - أخبار كلمتك

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هيفاء وهبي في الإستوديو لتجهيز أغنية جديدة - أخبار كلمتك

هيفاء وهبي في الإستوديو لتجهيز أغنية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:05 صباحاً - تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العمل على أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية هيفاء وهبي الجديدة 

وتتواجد هيفاء وهبي في الإستوديو بالوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة مع مهندس الصوت ماهر صلاح قبل إصدارها.

ومن ناحية أخرى، قررت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي تأجيل العمل لسباق رمضان 2026، وذلك بسبب زيادة ميزانية العمل، وعدم الانتهاء من كتابة جميع حلقاته.

 

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب والتي تقوم ببطولته هيفاء وهبي قد طرحت في وقت سابق البوستر الرسمي للعمل، منذ أيام قليلة، قبل أن يتغير الموقف وتعلن التأجيل إلى 2026.
 

مسلسل هيفاء وهبي 

مسلسل بمية دهب  من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.


وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل أسود فاتح مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١ والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.


‎وانتهت هيفاء في الفترة الماضية من تصوير فيلم ولاد المحظوظة، الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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