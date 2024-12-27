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اعتقال 644 امرأة في إيران لعدم الالتزام بارتداء الحجاب خلال 2024 - أخبار كلمتك

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اعتقال 644 امرأة في إيران لعدم الالتزام بارتداء الحجاب خلال 2024 - أخبار كلمتك

اعتقال 644 امرأة في إيران لعدم الالتزام بارتداء الحجاب خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:35 مساءً - كشفت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السلطات قبضت على 644 امرأة في إيران خلال العام 2024، لعدم التزامهن بالحجاب الإلزامي.

 

مشروع نور لفرض الحجاب

وبحسب المنظمة، فإن 618 من هذه الاعتقالات تمت في إطار ما يُعرف بمشروع "نور" لفرض الحجاب، والذي جرى تمريره في عهد حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. 

وأشارت إلى أنه "حُكم على ما لا يقل عن 10 من النساء المعتقلات بالسجن لمدة 57 شهرًا وغرامة قدرها 14 مليون تومان (180 دولارًا أمريكيًّا)".

وأوضحت المنظمة أنه في عام 2024، تعاملت طهران  مع أكثر من 30 ألف امرأة بالقوة لعدم التزامهن بالحجاب الإلزامي، وتم اعتقال 644 امرأة في إيران خلال هذه الفترة بسبب ارتداء الحجاب الاختياري.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة إغلاق ما لا يقل عن 365 نقابة عمالية من قبل إدارة الإشراف على الأماكن العامة لعدم التزام النساء بالحجاب الإلزامي.

وتظهر هذه الإحصائية أن السلطات الإيرانية بذلت قصارى جهدها لفرض الحجاب الإلزامي في نفس الوقت الذي انتشر فيه العصيان المدني النسائي في إيران.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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