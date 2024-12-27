الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

الحوثيين يقدمون على امر غريب تمهيدا لحملة اعتقالات - أخبار كلمتك

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو) - أخبار كلمتك

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان مش نمبر وان وما زعلتش من ارتباط عمر كمال وندى الكامل - أخبار كلمتك

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان مش نمبر وان وما زعلتش من ارتباط عمر كمال وندى الكامل - أخبار كلمتك

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أمطار رعدية ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أمطار رعدية ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان التركي إنجين آلتان: أنا ممثل محترف.. ومسلسلي المفضل «قيامة أرطغرل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان مشعل المطيري يروي كواليس تصوير فيلم «هوبال».. فيديو - أخبار كلمتك

تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

زارت مصر واستقبلها صدام وخططت لاغتيال القذافي، رفع السرية عن قصة جاسوسة الموساد سيلفيا رافائيل - أخبار كلمتك

زارت مصر واستقبلها صدام وخططت لاغتيال القذافي، رفع السرية عن قصة جاسوسة الموساد سيلفيا رافائيل - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات لمواجهة منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات لمواجهة منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 اسعار القصدير اليوم الجمعة 

 سجل سعر القصدير اليوم نحو 31,823 ألف دولار للطن، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

 

 يعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. 

 

 

يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 24.2% لـ 4.3 مليارات دولار أول 10 أشهر من 2024


أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار فى 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2023.


وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار فى أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى أكتوبر 2023.

 


وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، "الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% ومكونات السيارات زادت 24.5% والأجهزة المنزلية ارتفعت 5.1%  و الصناعات الكهربائية والالكترونية حققت 7.6% وأخيرًا وسائل النقل +89.3%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي،  أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا - أيرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق