أيهما أفضل سيارة تعمل بمحرك توربو أم العادي، وما الفرق بينهما؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - الفرق بين محرك التوربو والمحرك الطبيعي، يتساءل الكثير من قائدي السيارات عن الفرق بين محرك عادي واخر توربو، وما الفرق بينهما من حيث أداء القيادة واستهلاك الوقود خاصة بعد ارتفاع مشتقات البترول في كثير من دول العالم.

ونوضح في التقرير التالي الفرق بين محرك التوربو والآخر العادي وأهميتهم للسيارات، فالمحرك التوربو، هو محرك يحتوي على شاحن توربيني (Turbocharger)، وهو جهاز صغير يستخدم طاقة غازات العادم لتدوير توربينات تضغط الهواء الداخل إلى المحرك. هذه الزيادة في ضغط الهواء تعني مزيدًا من الأكسجين داخل غرف الاحتراق، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة أكبر من نفس سعة المحرك.

طرق تشغيل المحرك التوربو في السيارات

١- تنبعث غازات العادم من المحرك وتدخل إلى الشاحن التوربيني.

2- تدوير التوربين:

تُستخدم هذه الغازات لتدوير التوربين داخل الشاحن.

3- ضغط الهواء:

يقوم التوربين بضغط الهواء الداخل إلى المحرك، مما يزيد من كمية الهواء المتاحة للاحتراق.

4- زيادة القوة

يؤدي ذلك إلى إنتاج طاقة أعلى، مع تحسين كفاءة الوقود.

أشهر السيارات المزودة بمحركات توربو:

سيارات هيونداي توسان توربو

سيارات بي إم دبليو 3 سيريز توربو

سيارات فورد إكسبلورر إيكوبوست

فوائد محركات التوربو

– توفر محركات التوربو قوة أكبر مقارنة بمحركات بنفس السعة الطبيعية.

كفاءة استهلاك الوقود أعلى، حيث يمكن إنتاج طاقة كبيرة من محرك صغير الحجم.

2- تقليل الانبعاثات

تُعتبر محركات التوربو أكثر صداقة للبيئة بفضل تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات مقارنة بالمحركات الكبيرة.

3- تصغير حجم المحرك:

يمكن لمحرك توربو صغير أن يقدم أداءً يعادل محركًا طبيعيًا أكبر، مما يقلل من وزن السيارة ويحسن كفاءتها.

4- تجربة قيادة ممتعة

يقدم المحرك التوربيني عزم دوران قوي عند دورات منخفضة، مما يجعل التسارع أسرع وأكثر إثارة.

تعرف على عيوب محركات التوربو

1- تكلفة الصيانة المرتفعة

– تحتاج محركات التوربو إلى صيانة دقيقة ودورية، مما يزيد من التكاليف.

– الأجزاء مثل الشاحن التوربيني يمكن أن تكون باهظة الثمن في حال تعرضت للتلف.

2- تأخر التوربو Turbo Lag

– قد يحدث تأخير بسيط في استجابة المحرك عند الضغط على دواسة الوقود، وهو ما يُعرف بـ”تأخر التوربو”.

3- الحساسية للحرارة

– تولد محركات التوربو حرارة عالية بسبب ضغط الهواء الزائد، مما يتطلب أنظمة تبريد قوية.

4- عمر المحرك

– قد يكون عمر المحركات التوربينية أقل من المحركات الطبيعية إذا لم تتم صيانتها بشكل جيد.



ما هو المحرك الطبيعي المستخدم في السيارات

يعتمد المحرك الطبيعي على سحب الهواء إلى الداخل بشكل طبيعي دون استخدام أجهزة إضافية مثل الشواحن التوربينية أو السوبرتشارجر.

يعمل هذا النوع من المحركات بالاستفادة من الضغط الجوي فقط لإدخال الهواء إلى غرف الاحتراق.

طرق تشغيل المحرك الطبيعي في السيارات

1- سحب الهواء

يدخل الهواء إلى المحرك بفعل فرق الضغط بين البيئة الخارجية وغرفة الاحتراق.

2- الاحتراق

يتم خلط الهواء مع الوقود وحرقه لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل السيارة.

أشهر السيارات المزودة بمحركات طبيعية

سيارات تويوتا كورولا

سيارات مازدا MX-5

سيارات هوندا أكورد

أهمية المحركات الطبيعية

– تُعتبر المحركات الطبيعية أكثر موثوقية لأنها تحتوي على أجزاء أقل تعقيدًا مقارنة بمحركات التوربو.

– تقل احتمالية تعرضها للأعطال الميكانيكية.

2- استجابة فورية، تقدم المحركات الطبيعية استجابة سلسة وفورية لدواسة الوقود دون أي تأخير.

3- تكلفة صيانة منخفضة، الصيانة أبسط وأرخص لأن المحرك لا يحتوي على شاحن توربيني أو أنظمة معقدة.

4- عمر أطول، المحركات الطبيعية غالبًا ما تكون أطول عمرًا، خاصة إذا تمت صيانتها بشكل منتظم.

عيوب المحركات الطبيعية



– تنتج المحركات الطبيعية قوة أقل مقارنة بمحركات التوربو بنفس السعة.

2- استهلاك أعلى للوقود

– تتطلب المحركات الطبيعية محركات أكبر لإنتاج نفس مستوى القوة، مما يزيد من استهلاك الوقود.

3- الاعتماد على الضغط الجوي

– أداء المحركات الطبيعية يتأثر بارتفاع المناطق، حيث يقل ضغط الهواء.

كيف تختار بين محرك توربو ومحرك طبيعي؟

1. أسلوب القيادة:

• إذا كنت تفضل القيادة الرياضية أو تحتاج إلى تسارع قوي، فقد يكون محرك التوربو هو الخيار الأنسب.

• إذا كنت تفضل القيادة الهادئة والمستقرة، فإن المحرك الطبيعي سيكون خيارًا ممتازًا.

2. الميزانية:

• إذا كنت تبحث عن سيارة ذات تكلفة صيانة أقل وعمر أطول، فالمحرك الطبيعي هو الأفضل.

• إذا كنت مستعدًا لتحمل تكاليف صيانة أعلى مقابل أداء قوي وكفاءة وقود، فاختر محرك التوربو.

3. البيئة المناخية:

• في المناطق ذات درجات الحرارة العالية، قد تكون المحركات الطبيعية أكثر تحملًا.

• في المناطق المرتفعة حيث يقل الضغط الجوي، تقدم محركات التوربو أداءً أفضل.

4. نوع السيارة:

• السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم غالبًا ما تكون مزودة بمحركات توربو لتحقيق كفاءة أعلى.

• السيارات العائلية والسيارات الاقتصادية تعتمد بشكل أكبر على المحركات الطبيعية.

هل يجب أن أشتري سيارة بمحرك توربو أم محرك طبيعي؟ وما هي فوائد كل نوع؟

أمثلة على السيارات بمحركات توربو وطبيعية

سيارات بمحركات توربو

• هيونداي كونا توربو

• فولكس فاجن جولف GTI

• رينو اركانا

• كيا سبورتاج توربو

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