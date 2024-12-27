مصر تعرب عن امتنانها للجابون لقرارها سحب ترشيحها لمنصب المدير العام لليونسكو دعماً للمرشح المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن امتنانها للجمهورية الجابونية، لقرارها بسحب ترشيحها لمنصب المدير العام لليونسكو دعماً للمرشح المصري.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم، الجمعة، بمناسبة زيارة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي والوفد المرافق إلى ليبرفيل.

وذكر البيان المشترك أنه "بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما رئيس الجمهورية الجابونية بزيارة عمل وصداقة إلى القاهرة خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2024.. وخلال هذه الزيارة، عقد الرئيسان لقاءات مثمرة تبادلا خلالها وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة المتعلقة بتنمية القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".

وفي السياق، وبتوجيهات من الرئيسين، قام وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة إلى ليبرفيل اليوم، برفقة وفد رفيع المستوى ضم الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام "اليونسكو".

وأوضح البيان المشترك أنه خلال الاجتماع الذي عقده الوفد المصري مع اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما، أعرب الوفد عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع مصر بالجابون، مؤكداً حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، خاصةً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والتنموية.

وأكد الجانب المصري، استعداد الوكالات المصرية المعنية، بما في ذلك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري للعمل بشكل أكبر مع الحكومة الجابونية.

كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لزيادة الاستثمارات المصرية في الجابون، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والموارد المائية والزراعة والدواء، وفقاً لأهداف التنمية الشاملة الجابونية.

وقدم الجانب المصري التهنئة للحكومة والشعب الجابوني على نجاح تنظيم الاستفتاء الذي أفضى إلى اعتماد الدستور الجديد، مؤكداً دعم مصر واستعدادها لتقديم المساعدة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية الجارية في الجابون، ورفع تعليق عضويتها في هيئات الاتحاد الإفريقي.

وأبرزت المحادثات تطابق وجهات النظر بين البلدين في القضايا القارية والدولية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التعاون الإفريقي من أجل تحقيق السلام في مناطق البحيرات العظمى والساحل والقرن الافريقي.

كما شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

واتفق الجانبان على تنسيق جهودهما في المنظمات الدولية، لاسيما في منظمة "اليونسكو" في ضوء الإرث الحضاري والثقافي الثري للبلدين، وفي هذا الإطار، أعلنت الجابون دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو 2025-2029 تقديراً للتطلعات المشروعة للقارة الإفريقية داخل هذه المنظمة.

وفي ختام زيارته إلى الجابون، وجه الوفد المصري شكره للواء بريس كليوتر أوليجي نيجما رئيس الجمهورية الجابونية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به.

واتفق الطرفان على عقد جولة جديدة للمشاورات الثنائية في القاهرة، في موعد لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.