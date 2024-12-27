عاجل:بشرى سارة من الحكومة الشرعية بشأن المرتبات عقب وقت قصير من إعلان الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن الوديعة السعودية الجديدة التي اعلن عنها اليوم



وقال الوزير الارياني في تصريح قبل قليل:

الدعم الأخوي الصادق والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني ليس مجرد مساعدات اقتصادية، بل هو موقف ثابت يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد التزام المملكة المستمر بدعم استقرار اليمن وتعزيز قدرات حكومته الشرعية، ووقوفها الدائم إلى جانب اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، كما يجسد روح الإخاء والتكافل العربي في مواجهة التحديات

وتابع بالقول:أعلن الأشقاء في المملكة العربية السعودية اليوم عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بمقدار نصف مليار دولار أمريكي، يتضمن وديعة جديدة لدعم البنك المركزي اليمني بمقدار 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمقدار 200 مليون دولار، لتؤكد أنها تظل السند الحقيقي لليمن وشريكاً رئيسياً في استعادة أمنه واستقراره

وعن المرتبات قال الوزير الارياني:هذا الدعم الكريم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، ومنع تدهور العملة المحلية، ودعم استقرار الاقتصاد، مما سينعكس بشكل إيجابي على معيشة الشعب اليمني ويخفف من معاناته، كما سيساهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي في البلاد في ظل الظروف الصعبة التي فرضها انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران

واختتم بالقول:كل الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على هذا الدعم الكبير الذي يعزز فرص استعادة اليمن لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي، ومواقفها الأصيلة والداعمة للشعب اليمني في أحلك الظروف، والتي ستظل محفورة في وجدان اليمنيين