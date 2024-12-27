محلل اقتصادي يتحدث عن الوديعة السعودية ويبشر بشأن المرتبات - أخبار كلمتك

تحدث المحلل الاقتصادي وفيق صالح بشأن الوديعة السعودية الجديدة



وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏نصف مليار دولار ، أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، كدعم مباشر للحكومة اليمنية

وتابع بالقول:يمكن أن تشكل في الوقت الراهن، قاعدة صلبة، تسهم في مساعدة الحكومة على تأدية مهامها والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع رواتب الموظفين، وتأمين استيراد السلع الغذائية والضرورية، وتحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف عبر تهدئة عملية المضاربة وكبح الطلب على شراء العملة الصعبة

واضاف بالقول:شريطة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل يتضمن تنمية الموارد العامة واستدامتها وترشيد النفقات، والإلتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتوحيد الأوعية الإيرادية، إضافة إلى وقف كافة الصرفيات والنفقات العبثية التي رافقت أداء المؤسسات الحكومية

مختتما تغريدته قائلاً:أما دون ذلك ستظل عبارة عن حلول مؤقتة، ينتهي أثرها بمجرد استنزافها واستكمال التصرف بها، دون تحقيق أي أثر اقتصادي