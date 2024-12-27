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هذا ما قاله عيدروس الزبيدي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

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هذا ما قاله عيدروس الزبيدي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

هذا ما قاله عيدروس الزبيدي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:12 مساءً - كلمتك: خاص

صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس  بشأن اعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وقال الزبيدي في تصريح قبل قليل:
‏نتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،  على دعمهم السخي والمستمر لتعزيز استقرار الاقتصاد في بلادنا، من خلال الوديعة الجديدة في البنك المركزي.

وأكد الزبيدي أن هذا الدعم الأخوي يعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، ومن شأنه أن يسهم في تخفيف معاناة شعبنا في ظل هذه الظروف.

مختتما بالقول:نسأل الله أن يديم على المملكة  الأمن والرخاء، وأن تستمر مسيرة التعاون لما فيه خير شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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