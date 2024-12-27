جلوب سوكر، أيتانا بونماتي تحصد جائزة أفضل لاعبة في العالم 2024 وبرشلونة أفضل فريق سيدات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - فازت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم للسيدات لعام 2024، في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، الذي أقيم في دبي، مساء اليوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، فاز برشلونة بجائزة أفضل فريق كرة قدم نسائي خلال 2024.

وتعد جائزة جلوب سوكر واحدة من أقوى الجوائز التي تمنح للرياضيين حول العالم بشكل سنوي، حيث يتم من خلالها مكافأة أفضل اللاعبين والوكلاء والمدربين والأندية ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام الميلادي.

ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم 2024

وتُوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل نادٍ خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

ونال المرينجي الجائزة بفضل الأداء الكبير للفريق خلال معظم البطولات التي شارك فيها على مدار العام، حتى توج بخمسة ألقاب من أصل 6 ممكنة في 2024.

وانتزع الملكي بطولة الدوري الإسباني متفوقا على غريمه برشلونة بفارق 10 نقاط، كما توج بالسوبر الإسباني على حساب البارسا، بعد فوز عريض بنتيجة 4-1 في النهائي الذي أقيم بالرياض.

وواصل ريال مدريد نتائجه المميزة بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، كما فاز بالسوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنفس النتيجة.

وأخيرا، فاز ريال مدريد بكأس القارات للأندية بعد تخطي باتشوكا المكسيكي في النهائي (3-0).

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