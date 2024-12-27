استشهاد كوادر طبية حرقا بعد إضرام الاحتلال النار بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن عددا من الكوادر الطبية استشهدوا حرقا بالنيران التي أضرمتها قوات الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

30 مصابا وصلوا للمستشفى الإندونيسي من مستشفى كمال عدوان

وفي السياق ذاته، وصل 30 نازحا إلى المستشفى الإندونيسي من مستشفى كمال عدوان بمضاعفات صحية خطيرة، وذلك بعدما أضرم جيش الاحتلال النيران بالمستشفى.

وأظهرت صورة متداولة من قطاع غزة سحب دخان كثيفة بعد حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.

تصاعد دخان كثيف بعد حرق مستشفى كمال عدوان

وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان من مستشفى كمال عدوان ومحيطه، والذي يعد أكبر مستشفيات المنطقة، حيث يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وأفاد مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة في غزة مروان الهمص، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل حصار وإحراق مستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمالي قطاع غزة".

وقال: "بعض الطواقم الطبية والمرضى الذي خرجوا من مستشفى كمال عدوان وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي المتوقف عن العمل، وبقي نحو 25 مريضا ممن لا يقدرون على الحركة داخل مستشفى كمال عدوان حتى الآن".

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