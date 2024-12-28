وزير قطاع الأعمال: نسعى لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي، أن الحكومة تسعى لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة الغزل والنسيج بما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية.

وقال الشيمي، في كلمة له خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، إن شركة مصر للغزل والنسيج كانت ولاتزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار، مضيفا أنه منذ عشرينات القرن الماضي تعد الشركة رمزا من رموز القوى الاقتصادية ومن أعرق الصناعات في تاريخ مصر الوطني.

وأضاف أننا اليوم نشهد مرحلة جديدة نرى نموذجا حيا للانطلاق الكبير التي يشهدها القطاع العام بفضل رؤية القيادة السياسية، وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح الشيمي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يعد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية وتأكيدا على التزام الدولة بتطوير كافة أدوات الإنتاج في هذا القطاع بما يتناسب مع التحديات والتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن المشروع القومي للغزل ليس مشروعا استثماريا ولا يقتصر فقط على تحديث المصانع بل يشمل أيضا تطوير كل حلقات القيمة المرتبطة بصناعة القطن بدءا بزراعته وصولا إلى الملابس الجاهزة ثم التجارة والتسويق.