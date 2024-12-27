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أكاذيب من الاحتلال لتبرير جريمته، حماس تنفي وجود مقاومين بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

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أكاذيب من الاحتلال لتبرير جريمته، حماس تنفي وجود مقاومين بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

أكاذيب من الاحتلال لتبرير جريمته، حماس تنفي وجود مقاومين بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - نفت حركة المقاومة الفلسطين (حماس)، بشكل قاطع، وجود أي مظهر عسكري أو مقاومين في مستشفى كمال عدوان سواء من كتائب القسام أو أي فصيل آخر.

حماس تنفي وجود مقاومين بمستشفى كمال عدوان

وقالت حركة حماس  في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة: "أكاذيب العدو حول مستشفى كمال عدوان تهدف لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال اليوم".

وأضافت حركة حماس: "أن الكذب والتضليل الصهيوني ليس بجديد، فقد سبقه ترويج نفس الادعاءات ضد المستشفيات التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة".

وطالبت حماس الأمم المتحدة بإدانة تدمير جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان، وتشكيل لجنة تحقيق للنظر في حجم الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في منطقة شمال قطاع غزة.

وأظهرت صورة متداولة من قطاع غزة سحب دخان كثيفة بعد حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.

تصاعد دخان كثيف بعد حرق مستشفى كمال عدوان 

ومستشفى كمال عدوان أكبر مستشفيات المنطقة، ويقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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