أكاذيب من الاحتلال لتبرير جريمته، حماس تنفي وجود مقاومين بمستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - نفت حركة المقاومة الفلسطين (حماس)، بشكل قاطع، وجود أي مظهر عسكري أو مقاومين في مستشفى كمال عدوان سواء من كتائب القسام أو أي فصيل آخر.

حماس تنفي وجود مقاومين بمستشفى كمال عدوان

وقالت حركة حماس في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة: "أكاذيب العدو حول مستشفى كمال عدوان تهدف لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال اليوم".

وأضافت حركة حماس: "أن الكذب والتضليل الصهيوني ليس بجديد، فقد سبقه ترويج نفس الادعاءات ضد المستشفيات التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة".

وطالبت حماس الأمم المتحدة بإدانة تدمير جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان، وتشكيل لجنة تحقيق للنظر في حجم الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في منطقة شمال قطاع غزة.

وأظهرت صورة متداولة من قطاع غزة سحب دخان كثيفة بعد حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.

تصاعد دخان كثيف بعد حرق مستشفى كمال عدوان

ومستشفى كمال عدوان أكبر مستشفيات المنطقة، ويقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.