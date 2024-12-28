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رابط تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

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رابط تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

رابط تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - نماذج امتحانات نصف العام 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في يناير المقبل.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات الأعوام الماضية للصف الثالث الإعدادي وكافة طلاب الصفوف الآخرى، ضمن الخدمات التي توفرها للطلاب.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي، تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025 للمراجعة والاستعداد للامتحانات، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025

- زيارة موقع التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الضغط على أيقونة المنصات التعليمية.

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار أيقونة المرحلة الإعدادية.

- اختيار الصف الثالث الإعدادي.

- الضغط على نماذج اختبارية.

- تظهر كافة نماذج الامتحانات.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

موعد امتحانات نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد إجازة نصف العام 2025

على أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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