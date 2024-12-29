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برصاصة في رأسها، مصرع صحفية فلسطينية في مخيم جنين - أخبار كلمتك

برصاصة في رأسها، مصرع صحفية فلسطينية في مخيم جنين - أخبار كلمتك

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برصاصة في رأسها، مصرع صحفية فلسطينية في مخيم جنين - أخبار كلمتك

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برصاصة في رأسها، مصرع صحفية فلسطينية في مخيم جنين - أخبار كلمتك

برصاصة في رأسها، مصرع صحفية فلسطينية في مخيم جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:45 صباحاً - أدانت قوى الأمن الفلسطيني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها "خارجون عن القانون" مساء السبت في مخيم جنين والتي أسفرت عن مصرع الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها.

وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني عميد أنور رجب في بيان، وفقا للتحقيقات الأولية وشهادات شهود العيان فإن قوى الأمن لم تكن متواجدة في المكان.

وأضاف: "إننا في قوى الأمن الفلسطيني نؤكد التزامنا الكامل بفرض سيادة القانون وملاحقة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء، وضمان تقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن".

ووجه عميد أنور رجب دعوة لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي معلومات قد تساهم في كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.

وشدد على أن العدالة ستأخذ مجراها ولن تسمح بأن تبقى هذه الجريمة دون عقاب.

وتقدمت قوى الأمن الفلسطيني بأحر التعازي إلى عائلة الصحفية شذى صباغ، وعبرت عن تضامنها الكامل مع ذويها في هذا المصاب الأليم.

هذا، وذكر شهود عيان أن الصحافية الصباغ تعرضت لإطلاق نار بينما كانت في طريقها لشراء بعض الحاجيات من إحدى البقاليات القريبة.

ولقيت الصحفية مصرعها برصاصة في الرأس بمنطقة شارع مهيوب في مخيم جنين.

وتشهد مدينة ومخيم جنين منذ أكثر من 3 أسابيع حملة أمنية مكثفة تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد من تسميهم "الخارجين عن القانون".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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