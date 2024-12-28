تعثر مفاوضات إطلاق سراح أسرى الاحتلال، فماذا عن تهديدات ترامب للشرق الأوسط؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

في سياق متصل، هدد ترامب مسبقًا بأنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حماس سراح الاسرى المحتجزين في غزة بحلول هذا التاريخ.

في حين جعل الرئيس الحالي، جو بايدن، التوسط للوصول إلى اتفاق أولوية في أشهره الأخيرة في المنصب، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

مفاوضات متعثرة

أكد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن فرص التوصل إلى اتفاق تتضاءل مع قرب انتقال السلطة.

وقالوا: "إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج قبل 20 يناير، فإن انتقال السلطة إلى ترامب قد يؤجل المحادثات بشأن اتفاق غزة لعدة أشهر، مما قد يؤدي إلى مقتل المزيد من الرهائن".

تُشير التقديرات إلى أن حماس تحتجز حوالي 100 رهينة في غزة، بينهم 7 أمريكيين، في حين تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نصف الرهائن فقط ما زالوا على قيد الحياة، بينهم ثلاثة أمريكيين.

عاد المفاوضون الإسرائيليون من الدوحة بعد ثمانية أيام من المحادثات بوساطة دول عربية دون إحراز تقدم. كذلك، عاد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى واشنطن مع شكوكهم بشأن إمكانية تحقيق اختراق في المفاوضات.

اتهامات متبادلة

شهدت المفاوضات اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس. اتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بفرض مطالب جديدة، في حين ألقى نتانياهو اللوم على حماس بالتراجع عن تفاصيل تم الاتفاق عليها سابقًا.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود على الرغم من رغبة الجانبين في كسر الجمود، إلا أنهما غير مستعدين لتقديم تنازلات كبيرة.

وصرّح نتنياهو عقب عودة الوفد الإسرائيلي: "ليس واضحًا مع من نتفاوض؛ مع محمد السنوار في غزة أم مع قادة حماس السياسيين في الدوحة".

وأشار نتانياهو إلى أن السنوار يرفض تقديم قائمة بأسماء الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تتضمن النساء والرجال فوق سن الخمسين، وأولئك الذين يعانون من حالات صحية حرجة.

بينما أكدت حماس استعدادها لتقديم قائمة الأسماء لكنها تواجه تحديات في التنسيق بين الفصائل المختلفة التي تحتجز الرهائن.

تهديدات ترامب

يزيد فشل المفاوضات من أهمية تهديد ترامب الذي لم تتضح معالمه بعد. وقال مصدر مقرب من ترامب لموقع "أكسيوس": "لا توجد خطة واضحة في حال تجاوز الموعد النهائي".

ويرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع الإدارة القادمة إلى دعم سياسات إسرائيلية كانت معارضة من قبل إدارة بايدن، مثل تقليص المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

من جهته، لا يبدو أن محمد السنوار، القائد العسكري لحماس وشقيق يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل، مهتم بتهديدات ترامب، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني.

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