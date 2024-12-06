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الاحتلال يطلب من إيلون ماسك التدخل في صفقة الأسرى بقطاع غزة - أخبار كلمتك

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الاحتلال يطلب من إيلون ماسك التدخل في صفقة الأسرى بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الاحتلال يطلب من إيلون ماسك التدخل في صفقة الأسرى بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:09 مساءً - كشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، أجرى اتصالا هاتفيا مع إيلون ماسك مؤخرا،  لمناقشة إحياء المحادثات لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين حاليا في غزة.

مطلب إسرائيلي من إيلون ماسك بشأن محادثات غزة

وقال المصدر المقرب من الرئيس الإسرائيلي، إن هرتسوغ أجرى هذا الاتصال بناء على طلب أفراد عائلات الرهائن الذين يأملون في أن يتمكن ماسك من ممارسة الضغط على الأطراف جميعها للتوصل إلى اتفاق.

وجاء الاتصال بين هرتسوج وماسك، بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه "سيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس في 20 يناير.

وقال مصدر مقرب من عائلات الأسرى، تحدث مع الرئيس هرتسوج، "كانت هناك محادثة بين الرئيس وعدد قليل من عائلات الأسرى، حيث كان أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها هو التأثير على ترامب، وظهر اسم إيلون ماسك كشخصية ذات تأثير على الرئيس الأمريكي المنتخب، بهدف الحفاظ على قناة مفتوحة معه أمر مهم".

تقديرات بوجود 100 أسير في غزة بين أحياء وأموات

ويعتقد أن هناك 100 أسير، بين أحياء وأموات، محتجزين حاليا في غزة، 96 منهم، تم أسرهم خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال فى 7 أكتوبر 2023.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا شديدة من عائلات الأسرى لتأمين إطلاق سراحهم، لكن الجهود المتكررة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن باءت بالفشل بسبب تعنت حكومة اليمين المتطرف.

وفي نوفمبر الماضي، سافر ماسك إلى إسرائيل للقاء الزعماء وأقارب الأسرى، كجزء من جهوده للتراجع عن تغريدة معادية للسامية اتفق فيها مع أحد المستخدمين على أن المجتمعات اليهودية تدفع بالكراهية ضد البيض.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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