برلماني: مصر لديها جهاز مصرفي كبير يدير منظومة المشروعات الصغيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة ببيان بعدد الشركات الناشئة التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أوصت بموافاة اللجنة بالخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما أوصت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموافاة اللجنة ببيانات تفصيله للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تم تمويلها من الجهاز خلال العام الجاري والتي بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه وضع خطة استراتيجية للدعم الفني للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات خلال العام القادم وموافاة اللجنة بها تحديث دراسات الجدوى بجهاز تنمية المشروعات بما يتوافق مع الـ 152 سلعة التي تم تحديدها لتقليل الواردات وذلك خلال شهرين من تاريخه والعرض على اللجنة.

وبالنسبة لـ «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» أوصت موافاة اللجنة بالخطة العاجلة لدعم وتنمية الصناعة خلال الفترة القادمة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لدمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اللجنة، لا بد أن يكون لدينا رؤية موحدة لدعم المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابعت قائلة: ليست مسئولية هيئة الاستثمار التعريف بريادة الأعمال للطلاب فهذا دور وزارة التربية والتعليم حتي يصل الطالب للجامعة ويكون لديه فكرة ومشروع ينفذه وهو ما يحدث في الخارج

وقالت أبو السعد أن مصر لديها جهاز مصرفي كبير يدير منظومة المشروعات الصغيرة وكذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل التي تعمل في مجال القروض، والجمعيات، والتي لديها دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مطالبة جهاز المشروعات الصغيرة بضرورة وضع خطة قصيرة الاجل حول دعم المشروعات الصغيرة والنتائج التي سنصل لها.