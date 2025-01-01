الرياضة - 08:16 - «أبو هريرة المصري».. من هو صاحب تريند القطة الذي كرمه وزير الأوقاف؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:16 مساءً - من هو صاحب تريند «القطة» الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة الذي كرمه وزير الأوقاف، حيث انتشرت قصة هذا الشاب المعمم على نطاق واسع وأصبحت حديث الناس على منصات السوشيال ميديا، وحينما نرى صورته وهو يحمل القطة بين يديه، نتذكر جميعا الصحابي الجليل، أبو هُرَيْرَة، عَبدُ الرَّحْمنِ بْنُ صَخْرٍ الدَّوْسِيّ (21 ق هـ - 59 هـ / 602 - 679 م) صحابي محدِّث وفقيه وحافظ أسلم سنة 7 هـ، ولزم النبي محمداً، وحفظ الحديث عنه، وكني بأبو هريرة نظرا لأنه كان يحمل قطة في يديه دائما. فعلىى خطى الصحابي الجليل أبو هريرة، نكتشف الشاب الشيخ محمود نجاح، يحمل قطة ويسير بها مئات الكيلو مترات من بلده إلى القاهرة لعلاجها، لذا، حق علينا أن نطلق عليه أبو هريرة المصري.

مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثار تعاطف الكثيرين من الأشخاص لشاب لم يكمل عقده الثالث بعد، يدعى «محمود نجاح محمد أبو زينة»، حيث ظهر حاملًا قطته المريضة في شوارع القاهرة، مدعيًا أنه يبحث لها عن علاج، ما أظهر مدى إنسانيته.

وخلال مقطع فيديو، ظهر الشاب محمود أبو زينة صاحب الـ21 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يرتدي الزي الأزهري ويحمل قطة، مدعيًا أنها مريضة ويسعى لعلاجها من مرضها.

وتبين أن صاحب مقطع فيديو واقعة «القطة الشهيرة»، سافر من مركز بسيون محافظة الغربية إلى القاهرة وحده لعلاج قطته المريضة، ليكشف عن موقفه الإنساني النبيل تجاه القطة والذي يستحق كل تقدير واحترام في قلوب الآخرين.

وزير الأوقاف يستقبل صاحب مقطع فيديو واقعة «القطة الشهيرة»

واستقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة، صاحب مقطع فيديو واقعة «القطة الشهيرة»، وأسرته في مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دعم الوزارة للنماذج الإنسانية الراقية، التي تؤكد القيم النبيلة والمشاعر الطيبة.

وخلال اللقاء، عبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه بالشاب محمود نجاح، وأثنى على موقفه الإنساني النبيل تجاه قطته رغم كونه من ذوي القدرات الخاصة، إلا أنه تناسى معاناته وحالته المرضية وسافر من مركز بسيون إلى القاهرة وحدة لعلاج قطته، ورغم هذا تعرض لمن حاولوا اختطاف قطته منه.

وقال الدكتور أسامة الأزهري: «محمود يمثل نموذجًا فريدًا للشباب المصري المتحلي بالقيم النبيلة، ونؤكد أن هذه اللفتات الإنسانية تجد مكانها في قلوبنا وتستحق كل تقدير واحترام»، وأضاف مازحًا: «نحن نتشارك في حب القطط».

وأضاف الوزير، أن هذا الاستقبال والتكريم اليوم للشيخ محمود نجاح، رسالة تقدير واحترام واجبة إلى كل ذوي القدرات الخاصة من أبناء شعب مصر العظيم.

وزير الأوقاف يقرر التكفل بعلاج الشاب محمود نجاح داخل مستشفى الدعاة

وفي بادرة إنسانية مميزة، قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التكفل بعلاج الشاب محمود نجاح، داخل مستشفى الدعاة، بما يشمل العمليات الجراحية التي قد يحتاجها، وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تقديرًا لموقفه المشرف، وحرصًا على دعمه ليكون مثالًا يُحتذى به في المجتمع.

وتزامن تكريم الشاب محمود مع يوم عيد ميلاده، ما أضاف للقاء بُعدًا احتفاليًّا مميزًا، وقدم وزير الأوقاف دعمًا ماليًّا للشاب محمود نجاح قدره 20 ألف جنيها من باب البر، تعبيرًا عن تقدير الوزارة لدوره الإنساني اللافت، ولإدخال السعادة إلى قلبه في هذه المناسبة الخاصة.