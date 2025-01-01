الرياضة - 09:16 - حسام موافي يوضح أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على الصلاة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - حسام موافي يوضح أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على الصلاة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - عاجل | «صحة النواب»: إلغاء المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - عاجل | «صحة النواب»: إلغاء المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مواطن أمريكي من تكساس.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مواطن أمريكي من تكساس.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية - أخبار كلمتك

خبير شؤون إسرائيلية يكشف أزمات نتنياهو الداخلية خلال الفترة الحالية - أخبار كلمتك

الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب - أخبار كلمتك

الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي فندق إقامتها في الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي فندق إقامتها في الجزائر (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

إصابة طفلة نتيجة قصف حوثي بتعز - أخبار كلمتك

إصابة طفلة نتيجة قصف حوثي بتعز - أخبار كلمتك

جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر الآن.. تراجع «الأصفر» أول أيام السنة الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر الآن.. تراجع «الأصفر» أول أيام السنة الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر الآن.. تراجع «الأصفر» أول أيام السنة الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:36 مساءً - انخفض سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، بنحو 5 جنيهات، عقب استقراره الساعات الماضية، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق واقبالًا من المواطنين نحو 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وترصد كلمتك خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في سوق الصاغة وتأتي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4262.75 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في الأسواق إلى 3907.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء نحو 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3197.25 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في سوق الصاغة نحو 2486.75 جنيه للبيع، و2470 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2131.5 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 نحو 29840 جنيهًا للبيع، و29640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2625.01 دولار للبيع، و2624.1 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4262.75 جنيه 4234.25 جنيه
عيار 22 3907.5 جنيه 3881.5 جنيه
عيار 21 3730 جنيهًا 3705 جنيهًا
عيار 18 3197.25 جنيه 3175.75 جنيه
عيار 14 2486.75 جنيه 2470 جنيهًا
عيار 12 2131.5 جنيه 2117.25 جنيه
عيار 9 1598.5جنيهًا 1587.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29840 جنيهًا 29640 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2625.01 دولار 2624.1 دولار

اقرأ أيضاً
آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

سعر الذهب العالمي يسجل مستويات قياسية في 2024

بعد صعود سعر الذهب عالميا في 2024.. توقعات بمواصلة المكاسب خلال 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:26 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق