الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر الآن.. تراجع «الأصفر» أول أيام السنة الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:36 مساءً - انخفض سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، بنحو 5 جنيهات، عقب استقراره الساعات الماضية، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق واقبالًا من المواطنين نحو 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وترصد كلمتك خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في سوق الصاغة وتأتي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4262.75 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في الأسواق إلى 3907.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء نحو 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3197.25 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في سوق الصاغة نحو 2486.75 جنيه للبيع، و2470 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2131.5 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 نحو 29840 جنيهًا للبيع، و29640 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2625.01 دولار للبيع، و2624.1 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4262.75 جنيه 4234.25 جنيه عيار 22 3907.5 جنيه 3881.5 جنيه عيار 21 3730 جنيهًا 3705 جنيهًا عيار 18 3197.25 جنيه 3175.75 جنيه عيار 14 2486.75 جنيه 2470 جنيهًا عيار 12 2131.5 جنيه 2117.25 جنيه عيار 9 1598.5جنيهًا 1587.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 29840 جنيهًا 29640 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2625.01 دولار 2624.1 دولار