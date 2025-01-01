مشاهير العرب - «نوستالجيا التسعينيات».. مصطفى قمر يستقبل العام الجديد بشكل مختلف | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:41 مساءً - احتفل الفنان مصطفى قمر، ببداية العام الجديد 2025 بإحياء حفل غنائي كبير في ليلة رأس السنة التي توافق أمس الثلاثاء على مسرح البالون، والتي قدم خلالها باقة من أفضل أعمالها الغنائية من نوستالجيا التسعينيات.

وقدم مصطفى قمر على هامش حفله في ليلة رأس السنة باقة من أفضل أعماله، أبرزها: السود عيونه، ومنايا، وقلبى فى الليالى، ولو سألونى، وأصحاب أنا وأنت» بنوستالجيا التسعينيات، وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل، العدد، وذلك بحضور زوجته ومدير أعماله.

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال مصطفى قمر، طرحه لأغنية «صناعة مصرية» التي أطلقها مؤخرا، من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتضمنت كلمات أغنية صناعة مصرية لـ مصطفى قمر الآتي: «لما بيتمختر يتمختر، ييجي 100 ريختر، وأما بيتحرك، بيحرك، في قلوب الناس، وأما بيتدلع بيولع، اهرب احسن، كان غيرك اجدع، دي عينيه الحلوين، تخطف تخطف، احمينا يارب.. يارب الطف، مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية، وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية، وأما بيتزربن يتزربن، يا خرابي عليه، عصبي يجنن، ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي».

آخر أعمال مصطفى قمر في السينما

يشار إلى، أن آخر أعمال مصطفى قمر، كانت فيلم أولاد حريم كريم، والذي عُرض بدور العرض السينمائية خلال الفترة الأخيرة.

فيلم أولاد حريم كريم

وشهد الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم، انتهاء مصير عدد من الشخصيات، وبينها شخصية «جيجي» زوجة «كريم الحسيني» التي قدّمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول، بعد أن أصبح «كريم» أرمل، أما شخصية «ماجد» التي جسدها الراحل طلعت زكريا، فانتهت في الجزء الجديد بالانفصال عن زوجته «هالة رفعت» والسفر خارج مصر.