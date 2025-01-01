مشاهير العرب - «watch it» تشوق الجمهور لـ «ساعته وتاريخه» الحلقة 9 بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:21 مساءً - تستعد منصة watch it، الرقمية لعرض الحلقة 9 من مسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة بالتعاون مع فريق كاستنج، اليوم الأربعاء، لذا تواصل التشويق للحلقة المقبلة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وفي هذا السياق، شاركت watch it، عبر حسابها على «إنستجرام» البوستر الدعائي لـ «ساعته وتاريخه»، معلقة عليها قائلة: «مين متشوق للحلقات الجديدة ومين متوقع مين الضحية الجاية؟!، مسلسل ساعته وتاريخه يُعرض حصرياً على WATCHIT يومي الخميس والجمعة».

مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 9

ومن المفترض، أن ينطلق عرض الحلقة 9 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، الخميس المقبل الموافق لـ 2 يناير، في تمام الساعة الـ 10 مساء عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8

وكانت أحداث الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه» شهدت الكثير من الأحداث والتفاصيل المشوقة، حيث تضمنت أحداثه قضية سيدة تقوم صديقتها بعمل بلوك لها لتقرر أن تقوم بقتلها، وتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي مثير.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.