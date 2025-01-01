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داليا البحيري تكشف مفاجأة بشأن هاني رمزي في مسلسل "بدون مقابل" - أخبار كلمتك

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داليا البحيري تكشف مفاجأة بشأن هاني رمزي في مسلسل "بدون مقابل" - أخبار كلمتك

داليا البحيري تكشف مفاجأة بشأن هاني رمزي في مسلسل "بدون مقابل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:00 مساءً - كشفت الفنانة داليا البحيري تفاصيل مسلسلها الجديد "بدون مقابل" والمقرر عرضه قريبًا عبر الشاشات المختلفة والذي يشارك في بطولته الفنان هاني رمزي.

وقالت داليا البحيري، في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" في الحلقة الخاصة بمناسبة بدء العام الجديد مع الإعلامية هبة الأباصيري، إن المسلسل به مجموعة كبيرة من النجوم مثل  نسرين طافش، وفاء عامر، خالد سليم، منة فضالي، ايتن عامر، وغيرهم الكثير.

التعاون مع هاني رمزي

 

وعن التعاون مع الفنان هاني رمزي، قالت: "هاني رمزي مغير جلده تمامًا ويقدم شخصية مختلفة عن ما قدمها قبل ذلك في العديد من الأعمال"، مضيفةً: أنها متبقى لها أسبوع واحد فقط للانتهاء من تصوير جميع مشاهدها بالمسلسل.

واستكملت أنها مؤخرًا اعتذرت عن أكثر من عمل على الرغم من عرض الكثير من الأعمال عليها وأنها في انتظار انتهاء التصوير من المسلسل ليُعرض وينال إعجاب الجمهور قريبًا.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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