مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لـ 6 أيام» من بطولة أحمد مالك | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 07:46 مساءً - اطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام» من بطولة الفنان أحمد مالك البوستر التشويقي له عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، شاركت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام» لـ أحمد مالك البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «البوستر الرسمي لفيلم 6 أيام بعرض كامل يوم 15 يناير في مصر ويوم 16 يناير في جميع الدول العربية».

أحداث فيلم 6 أيام»

تدور أحداث فيلم 6 أيام» حول «يوسف وعالية» بعد سنوات من فراق، وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ والعمل دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

ويشارك أحمد مالك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، والفيلم من تأليف وائل حمدي وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، وإخراج كريم شعبان، وهي التجربة السينمائية الأولى له.

آخر أعمال أحمد مالك

وعرض للفنان أحمد مالك خلال الفترة الماضية مسلسل مطعم الحبايب، على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداث المسلسل في إطار 12 حلقة، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.